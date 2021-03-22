В России произведены первые партии третьей вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН. Препарат готовится к запуску в гражданский оборот.

Об этом в ходе совещания по вопросам вакцинации заявил президент РФ Владимир Путин.

"Еще одна вакцина - федерального Научного центра имени Чумакова - "КовиВак" готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены", - сказал Путин.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. В октябре была зарегистрирована вакцина "ЭпиВакКорона" от российского научного центра "Вектор".



О регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, "КовиВак", в феврале объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.