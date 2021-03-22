Во вторник, 23 марта, в Украине удержится холодная и влажная погода. В большинстве областей ожидается мокрый снег, только в южных регионах будет без осадков.

О погоде рассказала народный синоптик Наталка Диденко в Фейсбуке.

"23 марта, во Всемирный день метеоролога, в Украине удержится влажная погода. Разве что юге будет без существенных осадков, в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь", - написала она.

Ветер во вторник подует порывистый, северного направления. Температура воздуха ближайшей ночью составит от нуля до -5 градусов, днем ​​ожидается +1...+5 градусов, в Крыму и на Закарпатье +4...+8 градусов.

"В Киеве Всемирный день метеоролога будет ветреным прохладным и с периодическим небольшим снегом. Ночью -3...-5 градусов, завтра днем ​​2 + 4 градуса. Ветер подует с севера, порывистый, сильный", - рассказала синоптик о погоде в столице 23 марта.

Ранее мы рассказывали, что в начале текущей недели в Украине ожидаются холодная погода, ночные заморозки и порывистый ветер.

Также сообщали, что сегодня в некоторых областях синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.