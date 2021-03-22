Президент России Владимир Путин заявил, что собирается привиться от коронавируса уже во вторник, 23 марта.

Об этом он сказал на совещании по вопросам вакцинации, передает "РИА Новости".

"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого <...>. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал он.

О каком именно препарате идет речь, Путин не уточнил.

В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что вакцинация российского президента не будет публичным мероприятием. По его словам, Путин будет прививаться одной из трех российский вакцин.

Сейчас в России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".



К слову, Путин на совещании также рассказал, что первые партии третьей вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром Чумакова, уже произведены.

Также президент РФ поделился, что в России на сегодняшний день полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона человек.

"Ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты, как российские вакцины", — сказал он.

Напомним, препарат "КовиВак" от научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН был зарегистрировали 20 февраля. Вакцина может храниться при температуре плюс 2-8 градусов.

Ранее в феврале Путин рассказывал о планах вакцинироваться от коронавируса, но не в прямом эфире. Он объяснил это нежеланием "обезьянничать".