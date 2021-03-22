Путин во вторник вакцинируется от коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что собирается привиться от коронавируса уже во вторник, 23 марта.
Об этом он сказал на совещании по вопросам вакцинации, передает "РИА Новости".
"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого <...>. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал он.
О каком именно препарате идет речь, Путин не уточнил.
В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что вакцинация российского президента не будет публичным мероприятием. По его словам, Путин будет прививаться одной из трех российский вакцин.
Сейчас в России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
К слову, Путин на совещании также рассказал, что первые партии третьей вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром Чумакова, уже произведены.
Также президент РФ поделился, что в России на сегодняшний день полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона человек.
"Ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты, как российские вакцины", — сказал он.
Напомним, препарат "КовиВак" от научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН был зарегистрировали 20 февраля. Вакцина может храниться при температуре плюс 2-8 градусов.
Ранее в феврале Путин рассказывал о планах вакцинироваться от коронавируса, но не в прямом эфире. Он объяснил это нежеланием "обезьянничать".