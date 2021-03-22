В Черкасской области с понедельника, 22 марта, ужесточают карантин. В регионе запретили массовые мероприятия и усилили контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Об этом в Facebook сообщил губернатор Черкасской области Александр Скичко.

"Обратился сегодня к главам РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко.

С 22 марта в области вводят дополнительные карантинные правила:

В общественных заведениях и транспорте усиливают контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Города просят увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

Увеличивается количество койкомест - по области и по Черкассам.

Культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом.

Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

"До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры", - подчеркнул он.

Напомним, Черкасская область на сегодня по критериям Минздрава находится в "оранжевой" зоне.

Также мы писали о том, как в Украине ширится "красная" карантинная зона и что происходит в клиниках.