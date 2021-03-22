В Житомире пьяный водитель, который пытался сбежать от полиции и протаранил другой автомобиль, угрожал правоохранителям гранатой, но в результате сам подорвался на ней. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 22 марта, сообщается на сайте регионального ГУНП.

Патрульные полицейские остановили легковой автомобиль Honda Accord, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Он отказался предоставить документы, нажал на газ и попытался скрыться. Преследование продолжалось на территории Житомира и прилегающих районов. В итоге водитель вернулся в Житомир, где на перекрестке улиц Героев Базара и проспекта Мира не справился с управлением и протаранил припаркованный Ford Transit.

Из салона водитель вышел с предметом, похожим на гранату. При попытке полицейских успокоить мужчину, боеприпас сдетонировал.

В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщили в полиции, на момент задержания правонарушитель был одет в бронежилет и каску. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5, которую водитель вероятно хотел бросить в полицейских.

По факту ЧП открыто уголовное производство сразу по трем статьям - о незаконном обращении с оружием и боеприпасами; об угрозе или насилию в отношении работника правоохранительного органа; о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.263, ст.345, ст.348 УК Украины).

Ранее "Страна" писала о том, что киевлянин создавал дома взрывчатку и подорвал свою квартиру.

Также мы сообщали, что под Киевом задержали вымогателей, которые привязали гранату с запиской к забору.