ЧП произошло в ночь на 22 марта. Фото: Нацполиция

В Житомире пьяный водитель, который пытался сбежать от полиции и протаранил другой автомобиль, угрожал правоохранителям гранатой, но в результате сам подорвался на ней. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 22 марта, сообщается на сайте регионального ГУНП.

Патрульные полицейские остановили легковой автомобиль Honda Accord, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Он отказался предоставить документы, нажал на газ и попытался скрыться. Преследование  продолжалось на территории Житомира и прилегающих районов. В итоге водитель вернулся в Житомир, где на перекрестке улиц Героев Базара и проспекта Мира не справился с управлением и протаранил припаркованный Ford Transit.

Из салона водитель вышел с предметом, похожим на гранату. При попытке полицейских успокоить мужчину, боеприпас сдетонировал.

В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщили в полиции, на момент задержания правонарушитель был одет в бронежилет и каску. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5, которую водитель вероятно хотел бросить в полицейских.

в Житомире пьяный водитель подорвался на гранатев Житомире пьяный водитель подорвался на гранатев Житомире пьяный водитель подорвался на гранатев Житомире пьяный водитель подорвался на гранате

По факту ЧП открыто уголовное производство сразу по трем статьям - о незаконном обращении с оружием и боеприпасами; об угрозе или насилию в отношении работника правоохранительного органа; о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.263, ст.345, ст.348 УК Украины).

Ранее "Страна" писала о том, что киевлянин создавал дома взрывчатку и подорвал свою квартиру.

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