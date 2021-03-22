Министерство иностранных дел Украины (МИД) провело информационную кампанию по наполнению интернет-энциклопедии Wikipedia публикациями о нашей стране, несмотря на то, что соответствующий тендер был отменен.

Об этом со ссылкой на ответ государственного учреждения "Украинский институт" при МИДе сообщают "Украинские новости" в понедельник, 22 марта.

В ответе сказано, что 2 сентября прошлого года "Украинский институт" объявил тендер на 500 тысяч гривен для проведения информационной кампании по созданию публикаций об Украине на Википедии.

В аукционе соревновались два участника, однако оба были дисквалифицированы из-за несоответствия требованиям тендерной документации. После этого 25 сентября тендер отменили.

"Ожидалось, что победитель проведет в рамках проекта "Месяц культурной дипломатии Украины" кампанию по привлечению от 100 новых авторов статей на Википедии, организует онлайн-тренинги для них и обеспечит написание или доработку ими 300 статей в украиноязычной версии энциклопедии и еще 300 на иностранных языках; по завершению проведет среди авторов конкурс и наградит наиболее продуктивных брендированной сувенирной продукцией", - добавили в ответе.

Несмотря на отмену тендера с 10 февраля по 10 марта 2021 года прошел "Месяц культурной дипломатии Украины" (открытый конкурс по созданию и улучшению статей на Википедии с призами для победителей - Ред.). Организаторами этого проекта являются МИД Украины, "Украинский институт" и Викимедиа Украина.

"Соорганизаторы кампании организовывают мероприятие на партнерских началах, исходя из имеющихся организационных ресурсов и с привлечением волонтеров. В 2021 году закупки услуг на проведение указанной кампании не предусматривается. Закупки в электронной системе не проводились", - говорится в ответе.

По данным МИД, в рамках кампании "Месяца культурной дипломатии" #UkraineEverywhere 172 пользователя Википедии создали 817 статей на украинском и на 43 иностранных языках, и еще улучшили 1,2 тысяч статей.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, в апреле 2020 года Министерство иностранных дел Украины начало сотрудничество с Википедией для "исправления дезинформации".

Также "Страна" ранее разбиралась, что представляет собой украинская "Википедия" и кто ее цензурирует.