Наибольшая динамика роста числа больных Covid-19 наблюдается в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Всего в Украине заполнены более половины больничных коек с подключением к кислороду.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

По словам главы правительства, на данный момент в Украине насчитывается более 263 тысяч активных больных с Covid-19.

"Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2 тысячи 652 из 4 тысяч 909", - сказал Шмыгаль.

Премьер также доложил президенту, что 20 марта Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС определила Киев и Одесскую область в "красную" зону адаптивного карантина. Также в сегодня утром по поручению Зеленского Шмыгаль провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с местными властями поддержки бизнеса и людей в "красной" зоне.

В свою очередь глава государства заявил о намерении как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за возможные негативные последствия прививки против коронавируса. После этого Кабмин создаст специальный компенсационный фонд.

Также по итогам совещания Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, которые уже записались на прививку через сайт или приложение "Дія".

На совещании главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в украинской армии уже вакцинированы более 13 000 человек.

"Также правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от Covid-19. Сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer", - говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, в своем недавнем видеообращении Зеленский потребовал от местных властей разработать механизмы помощи бизнесу, который работает в регионах "красной" зоны.

Ранее мы писали о том, как в Украине расширяется "красная" зона и какая ситуация сейчас в больницах.