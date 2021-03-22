Кабмин передал полномочия об ограничении работы транспорта на места. Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области (в т.ч. и в Киеве, который с 21 марта тоже "красный") будут самостоятельно принимать решение об ограничениях для железной дороги и автоперевозок.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Изменения в порядке работы транспорта приняты на заседании Кабмина 22 марта.

"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях для автотранспорта и железной дороги в регионах "красной" зоны".

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильном или железнодорожном транспорте межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов. - сообщил Криклий.

Запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров не коснется таких исключений:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным / арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно

по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

В "Укрзализныце" уже заявили, что "транспортный локдаун" в Киеве вводить не будет до тех пор, пока не появится соответствующее решение указанных комиссий. Пока такого решения нет, жд-транспорт продолжит курсировать в обычном режиме.

"Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки в Киеве, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", - отмечается в сообщении.

В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем "Укрзализныця" обещает сообщить дополнительно.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин хочет разрешить властям "красных" регионов самостоятельно принимать решение о работе транспорта.

А в начале марта Кабинет министров ввел запрет на работу общественного транспорта в "красной" зоне адаптивного карантина, в которой на тот момент, находились четыре области Украины.