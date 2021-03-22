Местным властям отдали право запрещать транспорт в "красной" зоне. Ранее запрет вводился автоматически.

О соответствующем решении Кабмина 22 марта в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Теперь же региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимают решение о карантинных ограничениях по части перевозок. Или не принимать (в Киеве и других крупных городах власти останавливать транспорт не намерены).

Согласно этим решениям могут запрещаться регулярные и нерегулярные железнодорожные и автомобильные перевозки пассажиров.

Исключение составляют:

Транзитные перевозки;

Перевозки на легковых авто, если количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

Перевозки на служебном/арендованном автотранспорте предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

Перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста, совершенного не более чем за 48 часов до поездки

Также, согласно отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Отметим, что на сегодня в "красную" зону по критериям Минздрава попадают Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. Ограничения "красной" зоны должны вступить в Киеве со вторника, 23 марта. Ранее власти столицы заявляли о своем нежелании останавливать транспорт города.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее КГГА выступила за продолжение работы транспорта, несмотря на "красную" зону.

Также мы писали о том, что в Киеве, несмотря на локдаун, переполнены маршрутки и метро.