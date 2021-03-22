Кабинет министров Украины коммуницирует с народными депутатами и представителям ЕС по теме возможной отмены перехода на летнее время, который может состояться 28 марта.

Об этом сообщил источник в правительстве, передает "Интерфакс-Украина".

"По этому вопросу еще идет коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен", - сказал он.

По его словам, решение относительно возможной отмены перевода стрелок ожидается в среду.

Напомним, ранее Рада не смогли принять закон об отмене сезонного перехода времени, который предлагает зафиксировать зимнее время UTC + 2 по международной системе Coordinated Universal Time) в Украине. Однако остается возможность отменить правительственное постановление от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время.

Отметим, что нынешняя неделя – последняя перед переводом стрелок, потому чтобы отменить летнее время в стране, решение должно быть принято в ближайшие дни.

Ранее "слуга народа" Евгения Кравчук говорила "Стране", что вопрос отмены перехода на летнее время могут решить и без Рады, которая не набрала голосов для этого решения. Для его принятия, по словам Кравчук, достаточно ограничиться постановлением Кабмина.