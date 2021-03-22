Очередная акция в поддержку приговоренного к семи годам тюрьмы радикала Сергея Стерненко состоится в день апелляции по его делу, дата которой еще неизвестна. Митинг снова пройдет под Офисом президента.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице радикала.

Администраторы страницы поблагодарили участников прошлого мероприятия, в ходе которого произошел погром Офиса президента.

"Друзья, Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки", - говорится в сообщении.

Также авторы публикации заявили, что задержанному за погром ОП ветерану АТО Владу Сорду "помогают" и "внимательно следят" за ходом его дела.

"Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая Офис Президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся", - говорится в сообщении.

Организаторы акции напомнили требования, которые выдвигают к власти:

Освобождение осужденного Сергея Стерненко;





Освобождение Андрея Антоненко (подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета) и других политзаключенных;





Введение санкций СНБО против юриста Андрея Портнова, который, по мнению протестующих "через заместителей руководителя Офиса Президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине";





Отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой;





Отставка министра внутренних дела Арсена Авакова, который, по мнению организаторов, "защищает настоящих убийц, палачей, насильников, наркодилеров и коррупционеров".

Напомним, 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали Офис президента. Они били окна, жгли стены, обливали стены краской и оставили оскорбительные надписи.

Ранее мы писали, что ОП оценил сумму убытков от действий протестующих в 2 миллиона гривен.