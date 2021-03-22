Министр иностранных дел РФ во время визита в Китай снялся в видео для TikTok, надев маску с надписью "fckng qrntn" (приблизительный аналог "ебн крнтн" - Ред.).

Видео опубликовано в официальном аккаунте ведомства в TikTok.

Ролик, в котором Лавров стоит на фоне водоема в деловом костюме и черной защитной маске, появился в TikTok 22 марта. Его успели посмотреть более тысячи раз, однако потом видео удалили.

Позже его разместили заново, добавив комментарий: "Журналисты пула подарили С.В. Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру в пору".

@midrussia Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору ♬ original sound - МИД России

Напомним, перед поездкой в Китай Лавров призвал к отказу от доллара.

Также мы писали о том, как Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом.