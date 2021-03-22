Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, принятый парламентом 28 января.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 22 марта.

"Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, которое поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (Бэб) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обращении средств тех или иных бизнес - или государственных структур", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ОП, Бюро экономической безопасности будет единственным органом государственной власти, который ответственен за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и Налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

"После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно непосредственно связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", - рассказали в пресс-службе.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет Министров.

В полномочия Бюро экономической безопасности входят:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследование уголовных правонарушений, которые посягают на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Напомним, в сентябре 2020 года Рада поддержала законопроект о Бюро экономической безопасности, создание которого требуют в ЕС.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится.