Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, принятый парламентом 28 января.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 22 марта.
"Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, которое поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (Бэб) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушения закона в обращении средств тех или иных бизнес - или государственных структур", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ОП, Бюро экономической безопасности будет единственным органом государственной власти, который ответственен за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и Налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
"После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно непосредственно связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", - рассказали в пресс-службе.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет Министров.
В полномочия Бюро экономической безопасности входят:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследование уголовных правонарушений, которые посягают на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;
- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.
Напомним, в сентябре 2020 года Рада поддержала законопроект о Бюро экономической безопасности, создание которого требуют в ЕС.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, чем будет заниматься новое Бюро экономической безопасности и почему бизнес его уже боится.