"Оппозиционная платформа - За жизнь" призвала Верховную Раду собраться на внеочередное заседание в ближайшее время для внесения изменений в госбюджет-2021, чтобы снизить тарифы, увеличить финансирование медицины, повысить социальную поддержку людей и помочь бизнесу.

Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Еще вчера власть на форумах рекламировала свои успехи в борьбе с коронавирусом. Сегодня правительство сбросило всю ответственность на местные власти. Встало в позу и требует от них программ финансирования медицины, помощи людям и поддержки предпринимателей. Всего того, с чем не справилось само", – сказал политик.

По словам Бойко, затягивание и неграмотная организация всех составляющих борьбы с эпидемией, включая карантин, лечение и вакцинацию, отодвигает возможность для страны вернуться к нормальной жизни и начать восстановление экономики.

"Борьба с коронавирусом, преодоление последствий эпидемии и локдаунов – это общенациональная задача. Цены растут, малый бизнес вынужден свернуть свою деятельность, а это значит, что сотни тысяч людей по всей стране останутся без работы, тарифы не снизили, люди без зарплат и с мизерными пенсиями. Центральная власть не имеет права сбрасывать с себя ответственность за социально-экономическую защиту граждан на места", – заявил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Кроме того, Бойко призвал народных депутатов и провластное монобольшинство в ближайшее время провести внеочередное заседание Верховной Рады.

"Фракция ОПЗЖ готова голосовать за те антикризисные меры, которые необходимы для поддержки экономики, для бизнеса, для людей, для изменения бюджета, чтобы снизить тарифы, поддержать медицину, защитить наших граждан", – заявил политик.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что "Слуга народа" после погрома Офиса президента собирает внеочередное заседание Рады.

Также мы писали, что Рада ушла на карантин на время локдауна и сразу собралась ради отмены летнего времени и вакцин.