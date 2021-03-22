Совет Евросоюза утвердил новые санкции в отношении России, Китая, КНДР и других стран за нарушение прав человека.

Об этом в понедельник, 22 марта, в своем Twitter сообщил журналист Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - сообщил он.

Полный список попавших под санкции лиц и предприятий будет обнародован в официальном журнале ЕС сегодня.

Напомним, послы стран ЕС согласовали санкции за нарушение прав человека 11 марта. Тогда стало известно, что под ограничения попадут граждане РФ.

Ранее мы писали, что Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины.