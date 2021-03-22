На фоне коронавирусных ограничений страны вводят свои правила для въезда. Обязательный пункт — справка ПЦР теста об отсутствии коронавируса.

Это сделало заграничные поездки дороже и проблематичнее, ведь теперь перед выездом человеку нужно успеть получить на руки готовый тест (его нужно сдать не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы).

Как оказалось, приобрести справку с негативным ПЦР-тестом можно даже больному.

Предприимчивые украинские фирмы, которые до этого делали "липовые" справки на любой запрос, добавили в прайс дополнительную опцию — справки о результате теста на коронавирус.

Стоимость настоящего ПЦР-теста зависит от многих факторов: срочность, лаборатория, забор на дому или в клинике. Цены стартуют от 700 грн и достигают 2 265 грн.

"Страна" решила заказать у одной из таких фирм сразу две справки.

По легенде, справка с положительным результатом теста на коронавирус нужна на работу для оформления больничного. Вторая, с негативным тестом, на английском языке - чтобы выехать на отдых за границу.

Мы выбрали для эксперимента сайт "sicklist".

Для того, чтобы исключить риск срыва эксперимента, журналист "Страны" заказала справку не под своей фамилией. Отметим, что весь процесс заказа справок занял около 15 минут.

Через 10 минут после звонка на указанный на сайте номер нам перезвонил мужчина. Не представившись, сотрудник компании сразу перешёл к делу. Он заверил, что проблем не возникнет, а справки у них покупают многие.

“На украинском языке справка будет стоить 400 гривен + доставка "Новой почтой". Если за границу нужно, то на английском — 650 гривен. Вам нужно будет прописать свои инициалы, как в паспорте. Все покупают, ни у кого никаких претензий абсолютно не было", — сообщил голос на том конце провода.

Через пять минут после звонка я получила смс с реквизитами для оплаты.

"К оплате 1050 гривен. Самсоненко А.М.", — сказано в сообщении. Мужчина попросил выслать деньги на карту "Приватбанка".

После оплаты мы ещё раз созвонились, и мужчина записал мои личные данные для отправки справок, включая имя и дату рождения. А напоследок спросил, какое число поставить в справке. Выбрать можно любую дату.

"Спасибо за ваш заказ, обращайтесь. Ожидайте смс с номером накладной", — сказал делец.

Сервис "липовых" справок весьма рисковая услуга. На любом этапе вас могут оставить без денег и без справок. С нами так и произошло. После оплаты и записи данных, сотрудник компании просто выключил телефон.

Однако спустя сутки надежда вернулась — мы получили смс с номером накладной для получения посылки на "Новой почте".

Правда, в почтовом отделении нас ждал сюрприз.

Как оказалось, чтобы забрать посылку, нужно на почте оплатить ещё раз 1050 гривен. То есть, фирма "sicklist", понимая, что документы нужны срочно, наживается на клиентах — выставляет повторную оплату. Рыночный подход: не хочешь — не плати, сдавай тест честно и жди еще несколько дней, как все остальные.

Для чистоты журналистского эксперимента "Страна" оплатила посылку еще раз. Две справки обошлись нам в 2100 гривен.

Стоит отметить, что фирма сработала быстро. Спустя сутки после звонка, поддельные справки оказались уже у нас на руках.

Причем обе справки с тремя мокрыми печатями и пронумерованы.

Первая печать от КНП "Консультативно-диагностический центр" Подольского района города Киева. Действительно, такой центр существует, а вот врачи Чумакова Лариса Павловна и Викторовский Антон Валентинович, чьи печати и подписи также есть на документах, вероятно, вымышленные персонажи.

Поймут ли на границе, что справки "липовые" — неизвестно. Посредник уверял "Страну", что еще ни разу не "попадался". Но то, что в Украине можно легко и быстро приобрести поддельные справки с результатом теста на коронавирус — факт.

Напомним, продажа ПЦР-тестов превращается в масштабный бизнес, ранее "Страна" писала, как в Киеве иностранка продавала поддельные справки об отсутствии коронавируса за 550 гривен

Кроме того, в полиции Киева назвали цену поддельных ПЦР-тестов на коронавирус для выезда за границу