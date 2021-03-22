Кабмин планирует передать местным властям полномочия принимать решение о работе или остановке транспорта в "красной" зоне карантина, к которой на сегодня относятся Киев и 7 областей Украины.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет "Интерфакс-Украина".

"Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти", - сказано в сообщении.

Официально Кабмин планирует принять это решение на заседании в понедельник, 22 марта.

Напомним, Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина в начале марта.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе киевские городские власти приняли решение объявить в столице локдаун, но не останавливать на время действия ужесточенных ограничений общественный транспорт. После этого Киев официально вошел в "красную" зону, ограничения для которой предусматривают запрет на работу транспорта. Однако КГГА выступила за продолжение его работы.