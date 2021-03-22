Вакцина против коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, на 79% эффективна в предотвращении симптоматических заболеваний и на 100% эффективна против тяжелых заболеваний и госпитализации.

Об этом свидетельствуют результаты крупного исследования в США, передает CNBC.

Опубликованный в понедельник анализ безопасности и эффективности вакцины был основан на 32 449 участниках и трех фазах исследования.

Для сравнения: вакцина Moderna оказалась более чем на 94% эффективна в предотвращении Covid, а вакцина Pfizer - BioNTech - на 95%.

В AstraZeneca заявили о продолжении анализа данных и подготовке к первичному анализу, который будет представлен Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях в ближайшие недели.

Также в AstraZeneca сообщили, что комиссия по мониторингу безопасности данных "не обнаружила повышенного риска тромбоза или событий, характеризующихся тромбозом, среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины. Специфический поиск CVST не обнаружил никаких событий в этом испытании".

Напомним, результаты исследования представили после того, как множество стран временно приостановили использование вакцины после сообщений о тромбах у некоторых людей после вакцинации.

Ранее "Страна" сообщала, что регулятор ЕС назвал вакцину AstraZeneca безопасной, но не исключил связь вакцинации с тромбозом.

Также мы сообщали, что в Германии ученые нашли связь между прививками AstraZeneca и образованием тромбов.