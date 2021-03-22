Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политика санкций США в отношении РФ носит "необоснованный и непредсказуемый характер" и поэтому Кремль не может исключить ни одну из потенциальных угроз, в том числе и отключение государства от SWIFT.

Об этом представитель главы российского государства заявил журналистам в понедельник, 22 марта, передает РИА Новости.

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле как серьезную угрозу отключения России от SWIFT.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях.

Напомним, в декабре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если до конца 2020 года в переговорах по Донбассу не будет наблюдаться продвижений, Киев должен потребовать отключения РФ от системы SWIFT.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о возможности отключения России от этой системы.