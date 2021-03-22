На смену мартовскому снегу и ночным морозам в Украину придет весеннее тепло. Воздух прогреется до +10 и выше. Потеплеет уже с пятницы, 26 марта.

После этого, в ближайшие три недели, дневная температура в разных регионах Украины будет колебаться в пределах +7...+14.

Собрали прогноз погоды на ближайшие несколько недель для разных регионов Украины.

Когда потеплеет в Украине. Прогноз погоды до конца недели

Во вторник, 23 марта, на большей части территории Украины днем +3...+5. На юге +4...+6. На севере и в Киеве +1...+4. Днем будет пасмурная погода, будет срываться мокрый снег.

Прогноз погоды 23 марта от Укргидрометцентра

В среду, 24 марта, в центре, на юге и востоке обильные осадки - дождь, временами со снегом. Дневная температура +2...+5, ночью -1...+1.

На западе и севере - переменная облачность. Днем до +3...+6, ночью -3...-6. В Киеве днем +4...+6, ночью -3...-5.

В Ужгороде в среду будет теплее всего. На Закарпатье воздух прогреется до +6...+8, хотя ночью еще будет мороз до -1...-3.

Прогноз погоды 24 марта от Укргидрометцентра

В четверг, 25 марта, потепление начнет заходить с запада. Днем там обещают от +5 до +10. Ночью -3...-6. Переменная облачность.

На юге, в центре и востоке - пасмурно, местами небольшой дождь со снегом. Днем +2...+4, ночью -1...-3.

В Киеве переменная облачность без осадков. Днем +4...+6, ночью -3...-5.

Прогноз погоды 25 марта от Укргидрометцентра

В пятницу, 26 марта, потеплеет во всех регионах. Днем термометры покажут +5...+12, ночью 0...-4. На большей территории переменная облачность без осадков.

На востоке может срываться снег. Там будет немного прохладнее: +4...+6 днем в Донецке, +5...+7 в Запорожье.

В Киеве - солнечная погода. Днем +8...+10, ночью -1...-3.

Прогноз погоды 26 марта от Укргидрометцентра

В субботу, 27 марта, будет еще теплее. На западе воздух прогреется до +12...+14. На остальной территории - до +7...+10.

При этом обещают солнечную погоду без осадков во всех регионах.

Прогноз погоды 27 марта от Укргидрометцентра

Прогноз до конца апреля в Киеве, Одессе, Харькове и Львове

По прогнозу Gismeteo, после 26 марта дневная температура в Киеве не будет опускаться ниже +7...+13. Ночью также обещают плюс: 0...+7.

В целом месяц будет без осадков. Дождливые дни обещают в конце месяца, с 18 по 21 апреля.

Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo

В первую неделю апреля в Одессе будут идти дожди, днем до +8...+10, ночью до +5.

С 5 по 16 апреля в Одессе преимущественно сухая и солнечная погода. Днем +9...+12. После 16 апреля зарядят дожди, днем +13.

Прогноз погоды в Одессе от Gismeteo

Примерно такую же погоду обещают в апреле в Харькове. Днем +9...+14 и череду дождей с 17 апреля.

Прогноз погоды в Харькове от Gismeteo

Во Львове первая половина апреля будет солнечной, а ближе к концу месяца зарядят дожди. Днем +8...+14. Ночью +1...+7.

Прогноз погоды во Львове от Gismeteo

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды на весну.