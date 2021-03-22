С созывом внеочередного заседания Рады, на котором планируют принять постановление "Об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины", возникли проблемы. Нардепы могут сегодня не получить подписные листы, поскольку спикер парламента Дмитрий Разумков находится с визитом в Брюсселе.

Об этом "Стране" сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы еще не понимаем, так как сейчас идект регистрация проекта постановления по этим событиям. Внеочередное заседание можно собрать только с определенной повесткой дня, пока нет постановления, нет номера — мы даже не можем подписные листы взять. Более осмысленная информация будет ближе к 14:00. Также мы не понимаем, сможем ли мы вообще до завтра взять подписные листы, так как спикер Разумков с официальным визитом в Брюсселе, поэтому неизвестно, работает ли без него этот механизм", — сообщил "Стране" Корниенко.

Напомним, в субботу националисты устроили погром на Банковой, у Офиса Зеленского.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" после погрома Офиса президента решили собрать внеочередное заседание Рады.

На этом заседании нардепы хотят принять проект осуждения погрома Офиса президента. "Страна" публиковала этот документ.