В парламенте появился Проект постановления Верховной Рады Украины "Об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины".

Об этом "Стране" сообщили источники среди депутатов.

В открытом доступе документ появится только после регистрации.

Речь в проекте идёт об акции сторонников Стерненко. Парламенту предлагается ее осудить, а МВД, СБУ, Управлению госохраны и ГБР поручено установить участников и организаторов погромов, привлечь их к ответственности и заставить возместить ущерб.

Инициатором проекта выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Сейчас идет сбор подписей. Уже 53 подписи "Слуг народа" поставлено под документом.

Проект хотят принять на внеочередном заседании Рады, которое "слуги" хотят созвать на этой неделе.

Напомним, 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание президента. Они били окна, жгли стены, обливали стены краской и оставили оскорбительные надписи.

В воскресенье "Страна" публиковала видео, как коммунальщики убирают последствия "протеста" под зданием ОП.

У Зеленского назвали сумму убытков после субботнего погрома сторонников Стерненко - они составили два миллиона гривен.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с погромом здания на Банковой связан бывший президент Украины Петр Порошенко.