Свастику со здания Офиса президента, оставленную там после митинга в поддержку радикала Сергея Стерненко, отмыли не киевские коммунальщики, а местный житель, политолог, бывший кандидат в народные депутаты от "Голоса" (номер 27 в списке) Николай Давыдюк.

Об этом он в понедельник, 22 марта, сообщил в своем Facebook.

По его словам, он решил заехать на Банковую по дороге на работу. Таким образом Давыдюк решил сэкономить бюджетные деньги, так как "2 млн грн многовато" для ликвидации последствий погрома.

"Институты и бюджет надо беречь. А деньги можно потратить на реформу судов. Она нам всем очень нужна. Потому пока не будет честных судов, вот такие вещи будут повторяться постоянно", - уверен политолог

При этом он назвал "неплохой", с точки зрения современного искусства, картину, которую оставили после себя сторонники Стерненко на Банковой.

"Один логотипчик там точно мешал. Теперь его там нет", - написал Давыдюк, подразумевая свастику.

Напомним, после погрома Офиса президента полиция открыла уголовное дело и задержала одного человека.

В свою очередь ОП оценил сумму убытков от действий протестующих в 2 миллиона гривен.