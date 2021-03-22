В Украине выявили модифицированный британский штамм коронавируса. Эксперты предполагают, что именно он мог вызвать новую волну эпидемии, из-за которой в Киеве объявили трехнедельный локдаун.

Об этом в Facebook сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

Ученые изучили 2 образцов, отобранных у пациентов из Киева, и 17 - из Ивано-Франковска. На Прикарпатье образцы для исследования были отобраны, когда в регионе началась вспышка заболевания.

"Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека", - сказано в сообщении.

Ученые пришли к выводу, что этот модифицированный британский штамм спровоцировал нынешнюю волну эпидемии в Украине и "является объяснением все более частого фиксирования случаев повторного инфицирования людей, а также более тяжелого течения коронавирусной болезни у людей".

Полученные данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID.

Напомним, британский штамм коронавируса нашли в Киеве, Харькове, Днепре и Львове.

Также мы писали о том, что по данным Мизндрава, опасный Британский штамм коронавируса появился в Украине еще зимой.