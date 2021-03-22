Украинцев с начала кампании по вакцинированию - 24 февраля - продолжают прививать запрещенной во многих странах из-за аллергии и смертей AstraZeneca. Всего 111 025 человек в Украине получили одну дозу и один человек уже два укола.

Альтернативы у жителей пока нет. Поскольку обещанных поставок второго препарата - вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac - пока не намечается.

В Минздраве называли разные даты поставки вакцины. И ни одна из них на сегодняшний день не сбылась. Подробнее - в нашем материале.

Когда власти обещали украинцам китайскую вакцину

В феврале. 30 декабря Офис президента объявил о заключении соглашения на поставку 1,9 млн вакцин Sinovac по цене 504 гривны за дозу.

По условиям договора, первая партия в Украину должны были доставить через 30 дней после официальной регистрации вакцины в Китае.

Не дожидаясь этого, медицинские власти ожидали первую поставку в феврале. Об этом на брифинге 6 января 2021 года сообщал Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Китае регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac 6 февраля.

Таким образом, с учетом 30-дневного срока транш лекарств Украина должна была получить 8 марта. Но этого не произошло.

До 6 марта. 1 марта Степанов заявил, что Минздрав ожидает поставок вакцины от коронавируса Coronavac в срок до 6 марта со всеми необходимыми документами.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал Степанов.

Он отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий" и попытался успокоить украинцев информацией о том, что перечень производителей вакцин постоянно расширяется.

Тогда же Максим Степанов прогнозировал, что к лету 2021 года Украина достигнет отметки в 5-7 миллионов прививок от коронавируса.

"На 3-4-м этапах наши мощности - это 5-7 млн вакцинаций в месяц... Исходя из нашего графика поставки вакцин - если он не будет срываться - мы планируем летом выйти на такие цифры", - сообщил он в эфире программы "Свобода слова".

Но до 6 марта поставок Coronavac не было.

До 15 марта. Поставщики из компании "Лекхим" очерчивали другую дату поставки первой партии вакцины CoronaVac Sinovac, а именно - до 15 марта 2021 года.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в комментарии Reuters грозился, что наложит штрафы на компанию-поставщика, поскольку та "не придерживается точно установленных сроков" поставки.

До 15 марта поставок не наблюдалось.

До конца марта. 19 марта Степанов вновь выступил в программе "Свобода слова", где заявил, что первая партия вакцины CoronaVac прибудет в Украину до конца марта. Такие выводы он сделал после встречи с послом Китая в Украине. По контакту ожидалось 700 тысяч доз.

Он добавил, что сразу после первой поставки в страну вакцины CoronaVac начнется вакцинация этим препаратом.

В качестве оправдания, почему медицинский транш задерживается, Степанов сказал: "Это вопрос, который касается поставки всех без исключения вакцин. Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей", - сказал он.

В апреле. Тем временем поставки вакцины в нашу страну могут задержаться на более поздний срок - до апреля.

В распоряжении СМИ оказалось письмо украинского дистрибьютора "Лекхим". Компания якобы попросила просила правительство Украины разрешить перенос поставок на апрель по двум причинам. Первая - в связи с поздним решением Китая, который одобрил вакцину. Вторая - из-за Верховной Радой специального закона о регистрации вакцин.

Что известно о китайской вакцине CoronaVac

Вакцина CoronaVac произведена китайским производителем Sinovac. Она выпускается сразу в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.

Первый транш препарата закуплен за средства госбюджета. За него Украина заплатила авансом почти миллиард гривен. Договор заключен 30 декабря 2020 года между ГП "Медицинские закупки Украины" и поставщиком ЧАО "Лекхим".

Согласно договору, первая партия вакцины (700 тыс. доз) должна поступить в Украину не позднее 31 марта 2021 года. Остальные 1 213 316 доз государство должно получить до 31 мая. Если условия договора будут нарушены, предусмотрен возврат денег.

В это время согласно опросу, проведенному среди украинцев, вакцине Sinovac доверяет всего 1% жителей.