Польские правоохранители начали расследование причин ДТП, в которое вечером 21 марта попал украинский микроавтобус в районе Кашице. На место аварии отправился украинский консул.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров. Польские правоохранители начали расследование причин ДТП. Горячая линия для родственников: +48784138555", - написал Николенко.

В Генеральном консульстве Украины в Люблине сообщили, что одна из пассажирок автобуса находится в тяжелом состоянии.

"Генеральное консульство Украины в Люблине в круглосуточном режиме занимается помощью пострадавшим и сопровождением дела с аварией автобуса ночью 21.03.2021 г. Консул выехал на место происшествия, одна женщина в тяжелом состоянии в больнице, водитель погиб, другой опасности жизни нет", - сказано в сообщении консульства в Twitter.

Напомним, в начале марта в Польше во время аварии рейсового автобуса погибли шесть украинцев.

Также мы писали о том, что после аварии в больницу попали 24 украинца.