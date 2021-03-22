В Закарпатской области произошел пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Пожарные помешали полному уничтожению цветов, однако часть из них уберечь не удалось.

Об этом информирует пресс-центр госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на открытой местности в селе Киреши Хустской громады поступило спасателям в 18:38 в субботу, 20 марта. Прибыв на место происшествия специалисты увидели, что кроме 1,5 га сухой растительности на землях общего пользования пожар охватил и полгектара территории природного заповедника "Долина нарциссов".

"Усилиями спасателей в 19:05 развитие пожара приостановлено, его полная ликвидация продолжалась до 19:30.

Что стало причиной пожара установят правоохранители", - говорится в сообщении.

А вот так выглядела "Долина нарциссов" до пожара.

Тем временем в северной части Мексики, на границе между штатами Коауила и Нуэво-Леон, горят леса, в общем огонь охватил уже площадь более семи гектаров.

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