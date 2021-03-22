Здание Офиса президента, где в субботу вечером националисты устроили погром, все еще пестрит оставленными ими надписями. Кроме того, центральный вход остался без дверей - их сняли.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В рамках устранения последствий субботнего погрома на стенах и асфальте возле Офиса Зеленского замазали только свастику, остальные надписи не смыли и не закрасили.

Также на Банковой есть желающие сфотографироваться у Офиса президента.

"Это сейчас главный артобъект", - сообщил мужчина, попросив сфотографировать его на фоне ОП.

Напомним, после погрома Офиса президента полиция открыла уголовное дело и задержала одного человека.

Также мы писали о том, что думают о погроме на Банковой "слуги народа", которые ранее поддержали Стерненко.