Офис президента остался без центральных дверей. На фасаде стерли только свастику. Видео
Здание Офиса президента, где в субботу вечером националисты устроили погром, все еще пестрит оставленными ими надписями. Кроме того, центральный вход остался без дверей - их сняли.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
В рамках устранения последствий субботнего погрома на стенах и асфальте возле Офиса Зеленского замазали только свастику, остальные надписи не смыли и не закрасили.
Также на Банковой есть желающие сфотографироваться у Офиса президента.
"Это сейчас главный артобъект", - сообщил мужчина, попросив сфотографировать его на фоне ОП.
Напомним, после погрома Офиса президента полиция открыла уголовное дело и задержала одного человека.
Также мы писали о том, что думают о погроме на Банковой "слуги народа", которые ранее поддержали Стерненко.