НСЖУ проведет секторальные совещания с редакторами СМИ. Фото: nsju.org

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проведет несколько секторальных совещаний с редакторами СМИ в онлайн-формате. Также отдельно будет работать Всеукраинская рабочая группа по обсуждению регулирования онлайн-медиа и замечаний к резонансному законопроекту "о медиа".

Соответствующее решение принял принял Секретариат НСЖУ, передает пресс-служба Союза. 

"Наша идея – провести под эгидой Союза несколько всеукраинских совещаний в онлайн-режиме. В частности, совещание руководителей газет, совещание директоров местных ТРК и отдельно – совещание руководителей местных сайтов. Ведь у каждого из них свои проблемы, скажем, телевизионщикам не близки вопросы взаимодействия с Укрпочтой, которые очень наболели газетчикам. Поэтому в таком формате мы сможем наработать отраслевые предложения, с которыми обращаться к власти", – сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Первые совещания 25 марта пройдут с редакторами газет. Сейчас для участия в ней зарегистрировалось почти 140 редакторов. Одним из ключевых вопросов для обсуждения станет закон "о медиа", который категорически не воспринимают руководители печатных СМИ. Не менее актуален для газетчиков и вопрос сотрудничества с Укрпочтой. Также будут подниматься проблемы безопасности журналистов и СМИ. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил готовность присоединиться к обсуждению и проинформировать по этому вопросу.

Рабочую группу НСЖУ по обсуждению регулирования онлайн-медиа возглавляет секретарь НСЖУ, известный столичный журналист Сергей Лямец. В рамках рабочей группы в марте-мае будет продолжаться наработка предложений, альтернативных законопроекту "о медиа", который вызывает волну критики журналистского сообщества.

Актуальные вопросы, которые будут выноситься на рассмотрение во время всеукраинских совещаний с руководителями СМИ, поднял во время заседания секретарь НСЖУ Константин Григоренко.

"2021 год начался с неприятных новостей. По крайней мере, на Харьковщине прекратили существование две региональные газеты, в том числе, одна реформирована. Причина банальна - отсутствие средств, падение тиражей, неспособность содержать помещение и выплачивать заработную плату. Под угрозой также закрытие нескольких радиокомпаний, которые трансформировались в радио FM", – сказал Константин Григоренко.

По его словам в последнее время СМИ в Украине поделились на тех, кто самостоятельно ведет хозяйственную деятельность (частные медиа, в том числе и реформированные издания), государственные и коммунальные ТРК, которые содержатся за счет бюджетных средств, и те которые существуют за счет грантов донорских организаций.

"Если государство и в дальнейшем так будет относиться к информационной безопасности и развитию информационного пространства, то у нас рискуют остаться только последние", – заявил Константин Григоренко.

Следовательно, участники секретариата заявили о необходимости создания Украинского фонда поддержки развития СМИ. Подобные государственные институты или инициативы по поддержке медиа успешно функционируют в странах Европы, Канаде и Австралии.

Напомним, в начале марта сообщалось, что НСЖУ созывает Всеукраинское совещание редакторов газет для обсуждения проблем СМИ Украины.

Также мы писали, что за два года тиражи украинских газет упали на полтора миллиона экземпляров.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться