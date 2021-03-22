Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) проведет несколько секторальных совещаний с редакторами СМИ в онлайн-формате. Также отдельно будет работать Всеукраинская рабочая группа по обсуждению регулирования онлайн-медиа и замечаний к резонансному законопроекту "о медиа".

Соответствующее решение принял принял Секретариат НСЖУ, передает пресс-служба Союза.

"Наша идея – провести под эгидой Союза несколько всеукраинских совещаний в онлайн-режиме. В частности, совещание руководителей газет, совещание директоров местных ТРК и отдельно – совещание руководителей местных сайтов. Ведь у каждого из них свои проблемы, скажем, телевизионщикам не близки вопросы взаимодействия с Укрпочтой, которые очень наболели газетчикам. Поэтому в таком формате мы сможем наработать отраслевые предложения, с которыми обращаться к власти", – сказал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Первые совещания 25 марта пройдут с редакторами газет. Сейчас для участия в ней зарегистрировалось почти 140 редакторов. Одним из ключевых вопросов для обсуждения станет закон "о медиа", который категорически не воспринимают руководители печатных СМИ. Не менее актуален для газетчиков и вопрос сотрудничества с Укрпочтой. Также будут подниматься проблемы безопасности журналистов и СМИ. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил готовность присоединиться к обсуждению и проинформировать по этому вопросу.

Рабочую группу НСЖУ по обсуждению регулирования онлайн-медиа возглавляет секретарь НСЖУ, известный столичный журналист Сергей Лямец. В рамках рабочей группы в марте-мае будет продолжаться наработка предложений, альтернативных законопроекту "о медиа", который вызывает волну критики журналистского сообщества.

Актуальные вопросы, которые будут выноситься на рассмотрение во время всеукраинских совещаний с руководителями СМИ, поднял во время заседания секретарь НСЖУ Константин Григоренко.

"2021 год начался с неприятных новостей. По крайней мере, на Харьковщине прекратили существование две региональные газеты, в том числе, одна реформирована. Причина банальна - отсутствие средств, падение тиражей, неспособность содержать помещение и выплачивать заработную плату. Под угрозой также закрытие нескольких радиокомпаний, которые трансформировались в радио FM", – сказал Константин Григоренко.

По его словам в последнее время СМИ в Украине поделились на тех, кто самостоятельно ведет хозяйственную деятельность (частные медиа, в том числе и реформированные издания), государственные и коммунальные ТРК, которые содержатся за счет бюджетных средств, и те которые существуют за счет грантов донорских организаций.

"Если государство и в дальнейшем так будет относиться к информационной безопасности и развитию информационного пространства, то у нас рискуют остаться только последние", – заявил Константин Григоренко.

Следовательно, участники секретариата заявили о необходимости создания Украинского фонда поддержки развития СМИ. Подобные государственные институты или инициативы по поддержке медиа успешно функционируют в странах Европы, Канаде и Австралии.

Напомним, в начале марта сообщалось, что НСЖУ созывает Всеукраинское совещание редакторов газет для обсуждения проблем СМИ Украины.

Также мы писали, что за два года тиражи украинских газет упали на полтора миллиона экземпляров.