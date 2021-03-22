В российском Подмосковье 11-летняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками. В какой-то момент домашние любимцы потянули ребенка за шарф и задушили.

Об этом информирует телеграм-канал Life Shot.

"Пятиклассница вышла на прогулку с двумя собаками породы кане-корсо в деревне Крючково под Истрой. Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые. На место вызвали скорую, но помочь девочке уже не смогли. Она умерла от асфиксии", - говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, семья у ребенка была благополучная, родители, помимо дома в Подмосковье, имели квартиру в Москве. На учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних никто из взрослых не стоял.

Напомним, недавно в Житомирской области полицейские нашли дома у мужчины труп убитого пса и останки других собак. По предварительной версии следствия, житель села убивал питомцев и ел их мясо.

Ранее Калифорнийские ученые пришли к выводу, что собаки представляют опасность для человечества из-за негативного влияния на экологию.