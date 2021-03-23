В марте Украина переходит на летнее время. Часы переводят в ночь на воскресенье, 28 марта. Время сместят на один час вперед, то есть нужно будет вставать раньше.

Вокруг перевода часов в Украине в последнее время продолжаются дискуссии. В этом году депутаты хотели отменить перевод часов и оставить Украину на зимнем времени. Это хотят сделать для того, чтобы на всей территории страны установить единое киевское время, отличное от московского. Кроме того, депутаты заявляют, что экономия электроэнергии, из-за которой и переводят часы, незначительная, а значит это не может быть обоснованным поводом.

Предполагалось, что на прошлой неделе депутаты успеют принять за основу законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", в том числе пункт о том, что он вступает в силу сразу, а не через три месяца как обычно. Однако в Раде не хватило голосов и законопроект был отправлен на повторное второе чтение.

Если до даты перевода, 28 марта, не состоится еще одно голосования, то стрелки в конце марта в Украине переведут, как обычно.

Мы уже писали, что, если Украина останется на зимнем времени, это доставит неудобства восточным областям. Летом там солнце летом будет всходить в 3:20, а садиться в 19:30. Для сравнения в западных областях восход будет около 4:30, а закат – после 20:30.

При этом в Верховной Раде сказали, что разрешат жить регионам по разным рабочим графикам.