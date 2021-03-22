Тромбы после прививки AstraZeneca образуются в результате аутоимунной реакции организма, считают ученые в Норвегии и Германии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Профессор гематологии из Норвегии Пол Андре Хольм, возглавлявший исследование случаев болезни у привитых в стране, сообщил об обнаружении антител, которые формируются после вакцинации и могут провоцировать аутоиммунную реакцию и последующий тромбоз. Из-за этого в стране пока не проводят вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Профессор из Германии Андреас Грайнахер, под руководством которого также работала группа исследователей, также пришел к подобным выводам. По его словам, при появлении после вакцинации головной боли, головокружения или нарушений зрения после прививки диагностировать осложнения можно с помощью анализа крови.

"У очень, очень небольшого числа людей будут развиваться подобные осложнения. Но в случаях, когда это происходит, мы знаем, как лечить таких пациентов", - заявил эксперт.

Напомним, ВОЗ считает, что тромбоз после прививок AstraZeneca возникает сам по себе.

Также мы писали о том, что в Грузии умерла 27-летняя медсестра, впавшая в кому после прививки вакциной AstraZeneca.