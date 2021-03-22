Следственный комитет Татарстана начал доследственную проверку из-за драки слоних во время циркового выступления в Казани.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба СКР в республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Казанском цирке во время представления "Шоу слонов и магия цирка" два слона повели себя агрессивно и пытались уйти с манежа через зрительный зал. Благодаря своевременному вмешательству дрессировщиков животные остались в манеже, никто из зрителей не пострадал.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям цирковых работников, допустивших проявление животными агрессии в момент представления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 21 марта, в Татарстане взбунтовавшиеся слоны устроили драку на арене цирка. Среди зрителей началась паника.

Позже дрессировщик объяснил причины драки слоних на арене цирка в Казани. По его словам, драка слонов во время представления была проявлением "выяснения отношений" между животными в условиях отсутствия самцов.