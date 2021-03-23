Сегодня начинается 11 лунный день в созвездии Рака, который станет наиболее благоприятным для знаков Зодиака, отличающихся своими лидерскими качествами. Астрологи выделяют Овнов, Дев, Стрельцов, Весов, Тельцов и Близнецов среди сегодняшних везунчиков.

Для менее решительных или сомневающихся представителей Зодиака сегодня лучше не рисковать, чтобы не обернуть мощь одиннадцатых лунных суток себе во вред и не превратить энергетический день в символ разрушения и неудач.

Вторник особенно успешен для политиков, спортсменов, артистов и музыкантов. Но нужно помнить, что все энергетические всплески должны находиться под контролем.

Подробный гороскоп на эту неделю - с 22 по 28 марта - читай в отдельном материале.

1. Овны - прирожденные лидеры. Уверенные, ответственные, целеустремленные. Они никогда не бросят дело на полпути. При этом свою работу делают качественно и старательно. Сегодня важной стратегией будет проявление гибкости в рабочих вопросах и работа над прошлыми ошибками, из которых важно вынести жизненный урок. Несмотря на огромные амбиции, звезды не рекомендуют вам прямо противостоять конкурентам или коллегам. Действуйте аккуратнее, чтобы добиться авторитета. Также сегодня можно планировать ремонт или переезд.

2. Тельцы - одни из самых лояльных лидеров. Они всегда умело формулируют задачу, могут быть резкими в высказываниях, но не скупятся на поощрения и похвалу за хорошо проделанную работу. Часто они придирчивы к деталям и скрупулезны в финансовой составляющей дела. Сегодня их ждет прекрасный день как в плане работы, так и в сфере внутреннего роста души. Не удивляйтесь, если с этого дня вам начнет резко везти.

3. Близнецов ждет прекрасный рабочий день, если они искренне любят то, чем занимаются. В роли лидера вы чувствуете себя как рыба в воде: генерируете новые решения и идеи, предлагаете проекты, обреченные на успех, не боитесь вызовов и умеете подбирать действительно трудоспособную и креативную команду людей, похожих на вас. Ваша идеальная команда сегодня - те, кто может работать в режиме многозадачности, находится в новостной повестке и порой может угнаться за двумя зайцами.

4. Дева всегда ориентирована на результат и финансы, поэтому ее редко интересует работа ради похвалы и тем более бессмысленная переработка. Сегодня вам захочется внести ощутимый вклад в развитие компании, вы станете движущей силой любого проекта благодаря высокой работоспособности и здоровым амбициям! Любые глобальные замыслы принесут вам и вашей команде не только успех, но и финансы. Деньги достанутся благодаря умению преодолевать сложности и делать конкретные шаги по достижению цели.

5. Весы можно с уверенностью назвать самыми уравновешенными и рассудительными из всех знаков-лидеров. Их всегда отличают нерушимые моральные принципы, честность и справедливость по отношению к окружающим людям. Этот знак Зодиака превыше всего ценит умение подходить к задаче логически. Сегодня Весы смогут аргументированно отстоять свою точку зрения и применить в работе две свои наиболее сильные стороны - обдумывание и планирование.

6. Стрельцы постоянно находятся в поиске новых возможностей, решений и идей. Они требовательны к себе и остальным. Превыше всего ценят честность и упорство подчиненных в работе, нередко помогают им со сложной задачей. Но свою работу предпочитают делать самостоятельно, не особо рассчитывая на коллег. Сегодня ваши аналитические способности будут на высоте и вы легко сможете вникнуть в нюансы любой рабочей задачи.

В 11-е лунные сутки астрологи также рекомендуют уделить время укреплению длинных волос. Особого внимания потребуют в том числе черные и рыжие волосы. Можно добавить ярких красок в свой цвет, сделать его более апельсиновым и солнечным.