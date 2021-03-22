В Украине складывается угрожающая ситуация с госпитализациями по коронавирусу.
О переполненных больницах говорят уже на юго-восточной Украине, где ситуация раньше была лучше, чем на западе. В целом же за неделю число "красных" регионов увеличилось в два раза.
Разбирались в ситуации.
Пошло ухудшение на Левобережье
Число госпитализаций в Украине всю предыдущую неделю подбиралось к пяти тысячам в сутки, остановившись в субботу на цифре 4 838.
И только воскресенье, как всегда, показало легкий обвал - но не потому что ситуация улучшилась. Просто по воскресеньям врачи отдыхают, и делают меньше тестов - так сложилось в Украине традиционно.
В этом смысле очень показательно сравнить, как менялась коронавирусная ситуация от воскресенья к воскресенью. Мы сравнили между собой все последние дни недели 2021 года.
Начиная с января, средний показатель "воскресных" госпитализаций увеличился с тысячи-полутора в день до трех тысяч. То есть вырос вдвое.
Точно такая же динамика по смертям и новым случаям заражения - рост в два раза с начала января.
За счет каких регионов это произошло? Если сравнить разбивку на зоны карантина сейчас и неделю назад (15 и 22 марта), то видна следующая динамика:
- Киев стал красным (был оранжевым)
- Днепропетровская область стала оранжевой (была желтой)
- Киевская область стала красной (была оранжевой)
- Луганская область стала оранжевой (была желтой)
- Одесская область стала красной (была желтой)
- Полтавская область стала оранжевой (была желтой)
- Сумская стала красной (была оранжевой)
То есть, как видим, за неделю хуже ситуация стала в регионах либо по линии Днепра, либо на левобережной Украине. Самый резкий переход произошел в Одесской области, которая за несколько дней проскочила сразу две стадии ухудшения.
Вот, как выглядит карта карантинного зонирования Украины на сейчас. В стране уже восемь "красных" регионов - хотя неделю назад их было четыре. То есть рост в два раза.
Основной показатель, почему области вносят в "красный" список - превышение нормы госпитализированных на сто тысяч населения.
Блогер Евгений Истребин пересчитал показатель госпитализаций на миллион человек населения и сравнил, как с этим обстоит дело в Украине и Европе.
По его данным, в украинских больницах на данный момент находится 834 человека на миллион (более 30 тысяч на всю страну). Что выводит на в первую тройку восточноевропейских стран.
1. Болгария - 1246
2. Венгрия - 1090
3. Украина - 834
4. Чехия - 764
5. Польша - 621
6. Словакия - 604
7. Эстония - 520.
Он также подсчитал, что на пике госпитализаций смертность в Европе росла в среднем на сто процентов (и, как мы показывали выше, с января этот показатель и в Украине удвоился).
Статистика подтверждается и ситуацией на местах.
Места в больницах заканчиваются. Ситуация по городам
В центре и на юго-востоке Украины уже переполнены больницы.
В Николаеве не осталось свободных палат, больным ставят койки в коридорах. Фото "ковидного" отделения в коридорах 3-й городской больницы опубликовал журналист Олег Деренюга.
В других ковид-госпиталях Николаева, 1-й и 5-й больницах, ситуация еще хуже, пишет Деренюга.
Больницы Николаева переполнены. Фото: Ник Вести
Николаевская городская больница №3 заполнена уже на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница - на 100%.
Харьков - кислород остался только в ветклиниках. Сложная ситуация в Харькове. В больницах там не осталось мест и "скорые" везли ковид-больных в Богодухов и Чугуев, но мест не осталось и там. Об этом сообщила волонтер и экс-советник главы ХОГА Наталья Попова.
По ее информации, нет кислорода, свободных ИВЛ/мест в реанимации. Остались места без кислорода в инфекционке. Поступление пациентов в ковидные отделения согласовываются в ручном режиме, если место освобождается.
При этом, по ее словам, ОГА осознано подает ложную статистику в Минздрав.
"У нас еще и падает уровень госпитализаций. Нет мест, нет госпитализаций. Простое решение проблемы. Ещё немного и можно переводить Ха в зеленую зону" - написала Наталья Попова и посоветовала пациентам ехать в Балаклею в 98 км от Харькова.
Утром 22 марта она сообщила, что кислород в Харькове остался только в ветеринарных клиниках.
В Сумских горбольницах, по состоянию на утро 22 марта, осталось всего 20 свободных мест для взрослых, больных Covid-19. Еще 26 коек есть для детей, которые, впрочем, не входят в группу риска. Об этом завили сегодня утром в мэрии города.
Одесса. На выходных в мэрии Одессы сообщили о том, что в ковид-больницах остались последние 26 мест при том, что ежедневно госпитализируют порядка 30 человек. Больных с Covid-19 в Одессе принимают на лечение в городской клиническую инфекционную больницу, в горбольницу №1, горбольницу №10, горбольницу №5, в детскую городскую больницу №3.
Белгород-Днестровский - последние койки. В Белгород-Днестровском Одесской области из 65 коек в местной инфекционке занята 61. Осталось четыре места.
Львов - уплотняют поликлиники. Во Львове оборудуют дополнительные койки для больных Covid-19. Например, 150 дополнительных кроватей поставили в поликлинике на улице Мазепы и в 8-й больнице на улице Навроцкого. На первом этапе во львовских поликлиниках планируют обустроить 366 мест.
Койки в поликлиниках. Фото: Львовский горсовет