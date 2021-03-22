В Украине складывается угрожающая ситуация с госпитализациями по коронавирусу.

О переполненных больницах говорят уже на юго-восточной Украине, где ситуация раньше была лучше, чем на западе. В целом же за неделю число "красных" регионов увеличилось в два раза.

Разбирались в ситуации.

Пошло ухудшение на Левобережье

Число госпитализаций в Украине всю предыдущую неделю подбиралось к пяти тысячам в сутки, остановившись в субботу на цифре 4 838.

И только воскресенье, как всегда, показало легкий обвал - но не потому что ситуация улучшилась. Просто по воскресеньям врачи отдыхают, и делают меньше тестов - так сложилось в Украине традиционно.

В этом смысле очень показательно сравнить, как менялась коронавирусная ситуация от воскресенья к воскресенью. Мы сравнили между собой все последние дни недели 2021 года.

Начиная с января, средний показатель "воскресных" госпитализаций увеличился с тысячи-полутора в день до трех тысяч. То есть вырос вдвое.

Точно такая же динамика по смертям и новым случаям заражения - рост в два раза с начала января.

За счет каких регионов это произошло? Если сравнить разбивку на зоны карантина сейчас и неделю назад (15 и 22 марта), то видна следующая динамика:

Киев стал красным (был оранжевым)





Днепропетровская область стала оранжевой (была желтой)





Киевская область стала красной (была оранжевой)





Луганская область стала оранжевой (была желтой)





Одесская область стала красной (была желтой)





Полтавская область стала оранжевой (была желтой)





Сумская стала красной (была оранжевой)

То есть, как видим, за неделю хуже ситуация стала в регионах либо по линии Днепра, либо на левобережной Украине. Самый резкий переход произошел в Одесской области, которая за несколько дней проскочила сразу две стадии ухудшения.

Вот, как выглядит карта карантинного зонирования Украины на сейчас. В стране уже восемь "красных" регионов - хотя неделю назад их было четыре. То есть рост в два раза.

Основной показатель, почему области вносят в "красный" список - превышение нормы госпитализированных на сто тысяч населения.

Блогер Евгений Истребин пересчитал показатель госпитализаций на миллион человек населения и сравнил, как с этим обстоит дело в Украине и Европе.

По его данным, в украинских больницах на данный момент находится 834 человека на миллион (более 30 тысяч на всю страну). Что выводит на в первую тройку восточноевропейских стран.

1. Болгария - 1246

2. Венгрия - 1090

3. Украина - 834

4. Чехия - 764

5. Польша - 621

6. Словакия - 604

7. Эстония - 520.

Он также подсчитал, что на пике госпитализаций смертность в Европе росла в среднем на сто процентов (и, как мы показывали выше, с января этот показатель и в Украине удвоился).

Статистика подтверждается и ситуацией на местах.

Места в больницах заканчиваются. Ситуация по городам

В центре и на юго-востоке Украины уже переполнены больницы.

В Николаеве не осталось свободных палат, больным ставят койки в коридорах. Фото "ковидного" отделения в коридорах 3-й городской больницы опубликовал журналист Олег Деренюга.

В других ковид-госпиталях Николаева, 1-й и 5-й больницах, ситуация еще хуже, пишет Деренюга.

Больницы Николаева переполнены. Фото: Ник Вести

Николаевская городская больница №3 заполнена уже на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница - на 100%.

Харьков - кислород остался только в ветклиниках. Сложная ситуация в Харькове. В больницах там не осталось мест и "скорые" везли ковид-больных в Богодухов и Чугуев, но мест не осталось и там. Об этом сообщила волонтер и экс-советник главы ХОГА Наталья Попова.

По ее информации, нет кислорода, свободных ИВЛ/мест в реанимации. Остались места без кислорода в инфекционке. Поступление пациентов в ковидные отделения согласовываются в ручном режиме, если место освобождается.

При этом, по ее словам, ОГА осознано подает ложную статистику в Минздрав.

"У нас еще и падает уровень госпитализаций. Нет мест, нет госпитализаций. Простое решение проблемы. Ещё немного и можно переводить Ха в зеленую зону" - написала Наталья Попова и посоветовала пациентам ехать в Балаклею в 98 км от Харькова.

Утром 22 марта она сообщила, что кислород в Харькове остался только в ветеринарных клиниках.

В Сумских горбольницах, по состоянию на утро 22 марта, осталось всего 20 свободных мест для взрослых, больных Covid-19. Еще 26 коек есть для детей, которые, впрочем, не входят в группу риска. Об этом завили сегодня утром в мэрии города.

Одесса. На выходных в мэрии Одессы сообщили о том, что в ковид-больницах остались последние 26 мест при том, что ежедневно госпитализируют порядка 30 человек. Больных с Covid-19 в Одессе принимают на лечение в городской клиническую инфекционную больницу, в горбольницу №1, горбольницу №10, горбольницу №5, в детскую городскую больницу №3.

Белгород-Днестровский - последние койки. В Белгород-Днестровском Одесской области из 65 коек в местной инфекционке занята 61. Осталось четыре места.

Львов - уплотняют поликлиники. Во Львове оборудуют дополнительные койки для больных Covid-19. Например, 150 дополнительных кроватей поставили в поликлинике на улице Мазепы и в 8-й больнице на улице Навроцкого. На первом этапе во львовских поликлиниках планируют обустроить 366 мест.

Койки в поликлиниках. Фото: Львовский горсовет