Один из руководителей "Муниципальной варты" Киева Сергей Бондарь разместил в Facebook фото Банковой времен нацистской оккупации - с флагом со свастикой на здании Офиса президента. Бондарь заявил, что улице необходимо вернуть "исторический вид".

Пост Сергей Бондарь опубликовал в Facebook в понедельник, 22 марта.

"Банковую надо вернуть к историческому облику!" - написал Бондарь и опубликовал фото Банковой 1941 года.

Снимок был сделан во времена нацистской оккупации: на здании Офиса президента висит нацистский флаг со свастикой и имперским орлом (герб Третьего рейха). При этом представитель "Мунициапальной варты" замазал свастику и на флаге, и на будках для часовых у входа в здание, однако орла он оставил.

Пост Бондаря в Facebook:

Оригинал фото:

Напомним, ранее Бондарь уже попадал в подобные скандалы. Например, размещал в Instagram фото Беларуси времен нацистской оккупации и написал: "Если Беларусь - то только такая".

Также мы писали о том, что на выходных националисты устроили на Банковой погром.