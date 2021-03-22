В Житомирской области местные жители перекрыли трассу "Киев-Ковель" во время протеста против завоза мусора из Львова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители села Грозино потребовали прекратить везти мусор из Львова на полигон бытовых отходов, который расположен недалеко от их села. По их словам, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет.

Селяне не раз блокировали грузовики с мусором и вызвали полицию. Говорят, полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

В полиции открыли уголовное дело по факту неконтролируемого завоза мусора. Однако на днях селяне остановили новые фуры с отходами. Поэтому решили провести предупредительное перекрытие дороги. Говорят, будут блокировать международную трассу, пока их не услышат.

"Просим прощения у всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов", — говорит жительница села Грозное Лилия Бондарь.

Напомним, недавно сообщалось, что в Киеве на Русановке в квартире хранили семь тонн мусора и немного оружия.

Также мы писали, что вместе со снегом улицы Киева оказались засыпаны мусором, который не могут вывезти.