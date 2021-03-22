В воскресенье, 21 марта, прививку от коронавируса сделали 2 715 человек. В трех областях страны и Киеве вакцину не ввели ни одному человеку.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

На сегодня в Украине сделано уже 111 024 прививок от коронавируса. Две дозы вакцины получил всего один человек в стране.

В течение 21 марта в Хмельницкой, Львовской, Кировоградской областях и городе Киеве не сделали ни одной прививки. В воскресенье было введено на 1 253 доз вакцины меньше, чем в субботу. Вакцинацию осуществляли 66 мобильных бригад по иммунизации.

Наибольшее количество прививок на сегодня сделали в Донецкой области (9 014). Также регион лидирует по показателям вчерашнего дня (770).

Напомним, в Евросоюзе отказались делиться вакцинами с бедными странами.

Также мы писали о том, что глава МИД Венгрии вакцинировался от Covid-19 российским "Спутником V".