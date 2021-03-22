На космодроме Байконур запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".

Об этом рассказала пресс-служба "Роскосмоса" в Твиттере.

"С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 космическими аппаратами из 18 стран мира", — говорится в сообщении.

Запуск "Союза" был намечен на 08:07 по киевскому времени. Это первый коммерческий запуск входящей в "Роскосмос" компании "Главкосмос пусковые услуги" в этом году.

Ранее, 20 марта, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" был отложен за 38 минут до старта из-за скачка напряжения.

Сегодня выяснилось, что проблему с оборудованием на космодроме Байконур, из-за которой перенесли старт, устранили. Неполадки касались наземного вспомогательного оборудования разгонного блока "Фрегат". "Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет", — говорилось в сообщении "Главкосмоса пусковых услуг".

Ракета выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран, включая космические аппараты Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.

Кроме того, "Союз" впервые за 45 лет сменил традиционную бело-серо-оранжевую цветовую гамму на бело-синюю.

Напомним, в начале марта компания SpaceX несколько раз переносила запуск ракеты Starship, но он так и не состоялся.

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