В Польше в ДТП опять попал украинский автобус. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщает RMF24.

Трагедия произошла на трассе А4 возле села Кашичи ночью в воскресенье, 21 марта. В автобусе, который попал в аварию, было 10 человек. Из них один погиб, еще четверо получили тяжелые ранения. Однако неизвестно, все ли они были гражданами Украины.

Подробные обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, автобус врезался в заграждение и вылетел в кювет. Ситуация на дорогах в регионе была сложной из-за непогоды.

Напомним, в начале месяца в Польше во время аварии рейсового автобуса погибли шесть украинцев.

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