В Украине пик заболеваемости Covid-19 может произойти через месяц. В этом случае вводить более жесткий карантин в стране нужно уже прямо сейчас, перед началом более активного распространения инфекции.

Об этом со ссылкой на академика НАН и НАМН Украины, доктора биологических наук, председателя Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергея Комиссаренко пишет "Обозреватель".

"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже и локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют, было как можно меньше", – сказал он.

Поэтому Комисаренко считает решение о введении локдауна своевременным и рациональным. По его словам, новые штаммы Covid-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", что был раньше.

"Мы с вами являемся свидетелями того, что уже есть новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, имеются свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях раньше или позже будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", - заявил Комиссаренко.

Напомним, в Киеве локдаун объявили с субботы, 20 марта. По данным властей, ситуация с заболеваемостью хуже, чем была в начале пандемии.

Также мы писали о том, Днепропетровская область оказалась в шаге от локдауна.