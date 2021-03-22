По состоянию на утро понедельника, 22 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 893 человека.

Напомним, что вчера, 21 марта, в стране было выявлено 11 145 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших упало на 3 252 человека.

Однако, напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен в Украине 28 ноября 2020 года, когда за сутки было выявлено 16 294 новых случая заражений.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 554 256 человек. Выздоровели за последние сутки 2 993 человека (с начала эпидемии - 1 260 842 человека - Ред.).

Умерло за сутки 157 пациентов (с начала эпидемии - 30 098 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 3 026 человек. Среди новых зараженных 413 детей и 161 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено во Львовской области (937 человек), Киевской области (557), Одесской области (745), Житомирской области (580), Винницкой области (513).

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский назвал расизм вирусом и поставил диагноз человечеству.

Также мы передавали, что ЮАР продала вакцину AstraZeneca, признанную неэффективной против южноафриканского штамма коронавируса.