В России активно готовят свой ответ глобальному продовольственному кризису. Так, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин заявил, что в рационе граждан уже скоро могут появиться продукты созданные из белка насекомых.

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

"В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет", - заявил Андрей Зюзин.

Он так же рассказал, что белок насекомых известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. В настоящее время продукты из них употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики. В России насекомых используют в основном как корм для животных и рыб на крупных производствах.

"При этом некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки", - добавил эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что Волынь атакуют агрессивные пьяные пчелы. Они уничтожают чужие ульи, гибнут целые семьи насекомых.

Так же мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике нашли краснокнижных насекомых, которые больше похожи на инопланетян.