Папа Римский Франциск I вновь обратился к проблеме расизма на планете и выдал человечеству неутешительный диагноз. Понтифик в своем Twitter сравнил расизм с коронавирусом, и добавил, что человечество еще крайне далеко от справедливых социальных стандартов.

"Расизм - это вирус, который быстро мутирует и, вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается и прячется в ожидании. Примеры расизма продолжают нас стыдить, поскольку они показывают, что наш предполагаемый социальный прогресс не так реален или определен, как мы думаем", - написал Папа Римский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский провел историческую встречу с лидером шиитов в Ираке и готовится отслужить мессу на стадионе.

Так же мы рассказывали, что Папа Римский Франциск пообещал второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.