Вчера, 21 марта, в Донецкой области опять произошло масштабное ДТП. Здесь, в городе Торецк практически лоб в лоб столкнулись Audi А4 и Mitsubishi, в результате аварии два человека погибли и еще три получили серьезные ранения.

Об этом ЧП сообщили в пресс-службе ГСЧС.

ДТП произошло на перекрестке улиц Центральная и Маяковского произошло в 16:35.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer два человека погибли (водитель автомобиля Audi 1981 г.р. и водитель автомобиля Mitsubishi 2002 г.р.). Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела двух погибших и передали сотрудникам Национальной полиции", - рассказали спасатели.

Также пострадали еще три человека - 2001, 2002 и 2005 годов рождения. Все они госпитализированы в больницу Торецка. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева ночью произошло лобовое ДТП.