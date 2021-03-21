Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом", вещание которого, в основном, направлено на жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, снова заверила в безопасности индийской вакцины от коронавируса CoviShield. При этом у жителей ОРДЛО нет доступа к этому препарату.

Так, представитель главы государства в новом выпуске своей программы "Взгляд с Банковой" заявила, что побочные эффекты от вакцины в Украине зафиксировали у незначительной доли привитых.

"Температура, слабость - вот это побочные эффекты, совсем несложные и непродолжительные, их в Украине всего насчитали 0,5% и все в легкой форме", - сказала Мендель.

Также она напомнила, что украинцев прививают препаратом CoviShield, произведенным по лицензии компании AstraZeneca. ВОЗ и Европейский регулятор вакцин подтвердили, что препарат AstraZeneca не вызывает появления тромбов.

"В Европе вакцинировано 17 млн ​​людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", - добавила Мендель.

Пресс-секретарь президента выразила мнение, что вакцина от AstraZeneca стала жертвой информационной атаки и ей "досталось больше всех" среди наиболее востребованных препаратов, так как она является одной из самых доступных.

Отметим, что в прошлом эфире программы "Взгляд с Банковой" 15 марта Мендель ответила экс-президенту Петру Порошенко, назвавшему индийскую вакцину "г@вном". Она рассказала о том, что эту вакцину уже получили и Далай-лама и коллега Порошенко по фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

При этом жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также аннексированного Крыма не могут получить доступ к закупленной Украиной вакцине CoviShield. Там при поддержке РФ проходит вакцинация российским препаратом "Спутник V", которую сам Киев закупать отказался.