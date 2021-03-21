В Марселе во Франции был разогнан карнавал с 6,5 тысячами участников из-за карантина.

Об этом сообщает BFMTV в воскресенье, 21 марта.

При разгоне мероприятия полиция применила слезоточивый газ. Также был задержан один мужчина, который бросил в полицейского стеклянную бутылку.

По информации полиции, абсолютное большинство участников мероприятия не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Сообщается, что участники карнавала были одеты в яркие костюмы в центре города на улице Канбьер и площади Жана Жореса. В свою очередь полиция перед разгоном требовала разойтись от участников карнавала, но те не послушали.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция установила новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.

Также мы писали, что во Франции объявили об обнаружении нового штамма коронавируса и о начале третьей волны Covid-19.