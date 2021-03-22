Офис президента надеется, что обострение на Донбассе не повлияет критически на переговоры о прекращении огня.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

"Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. В целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет.

Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, есть. И мы их будем использовать. Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", - сказала Мендель.

Кроме того, она сказала, что президент Владимир Зеленский за менее чем два года своего президентства побывал на Донбассе 20 раз.

Напомним, 15 марта телеканал "Дом" заявил о старте "еженедельного ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", который будет авторским проектом пресс-секретаря президента Украины.

Ранее "Страна" подробно писала, как прошел первый эфир Юлии Мендель на канале "Дом".