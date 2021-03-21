Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов считает, что драка слонов в российском цирке в Казани во время представления была проявлением "выяснения отношений" между животными в условиях отсутствия самцов.

Об этом он рассказал телеканалу "Рен-ТВ".

"Очевидно, что это выяснение отношений между двумя слонихами, так как в России нет самцов. У них матриархат, и бывает так, что они делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин. Такие случаи выяснения межличностных отношений бывают редко. Это происходит и на свободе, и в цирках", - заявил Андрей Дементьев-Корнилов.

По словам эксперта, поведение животных невозможно предсказать. Если это происходит в слоновнике, то дрессировщики могут на это как-то повлиять.

"Они разумные животные, у них в группе бывают как положительные, так и отрицательные отношения. В зоопарках эти негативные моменты предвидят и при необходимости разделяют враждующих слоних по разным вольерам", - добавил специалист.

Также он положительно оценил работу дрессировщика казанских слоних Сергея Гуляева.

"Он добросовестный: постоянно вывозит их на море, к водоемам, создает все условия для положительных эмоций. Но природа берет свое, и предугадать все варианты развития событий нельзя", - признал Дементьев-Корнилов.

Ранее "Страна" публиковала видео этого инцидента.

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