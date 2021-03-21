В Совете Европы сожалеют о выходе Турции из Стамбульской конвенции, которая направлена на борьбу с насилием в отношении женщин, и призвали Анкару пересмотреть свое решение.

Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который в настоящий момент председательствуют в Комитете министров Совета Европы, и председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрика Дамса.

"Турция была первой страной, ратифицировавшей в 2012 году Конвенцию СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Мы глубоко сожалеем о решении президента Турции (Тайипа Эрдогана) выйти из этой конвенции, пользовавшейся широкой поддержкой населения, без вынесения вопроса на голосование в парламенте.

Выход из конвенции лишит Турцию и турецких женщин жизненно важного инструмента для борьбы с насилием. Мы призываем Турцию не ослаблять международную систему защиты женщин от насилия, учрежденную Стамбульской конвенцией", - говорится в заявлении.

Напомним, о выходе из Стамбульской конвенции Турция заявила 20 марта.

Ранее это решение уже было раскритиковано лидерами стран Евросоюза и президентом США Джо Байденом.

В самой Турции объяснили выход из соглашения тем, что документ используется для "нормализации гомосексуализма".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что представляет собой Стамбульская конвенция.